الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من مدينة جنين وشقيقين من بلدة العيسوية قرب مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية احتلالية اختطفت أسيرا محررا من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.وذكرت المصادر أن "مستعربين" بمساندة جيش الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد محمود جعفر، عقب دهم منزل ذويه في وادي عز الدين.وأضافت، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاعتقال، دون أن يبلغ عن أي إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين.وشهدت بلدة العيسوية شمال شرق القدس اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين قاموا بإطلاق الألعاب النارية صوب جنود الاحتلال.وأطلقت القوات القنابل الصوتية والغازية بشكل مكثف إلى جانب الرصاص المطاطي، ما أدى لتسجيل إصابات بحسب ما أفاد به شهود العيان.وعقب المواجهات، اعتقلت قوات الاحتــلال الشقيقين آدم ومحمد فؤاد درباس بعد الاعتداء عليهما بالضرب.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.