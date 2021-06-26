شؤون فلسطينية

الصالحي: حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات

الصالحي: حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي: إن حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية.

وذكر الصالحي، وفق صحيفة (القدس) أن الحكومة غير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات.

وأضاف الصالحي: "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إنه حزبه يتخذ قرارته حسب النظام الداخلي، ولا يخضع لابتزاز اللحظة ومزاودات من بيوتهم من زجاج، على حد تعبيره.

وأضاف العوض عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "المكتب السياسي طوال الليلة بحث بعمق الأزمة الشاملة، واتخذ القرار بأن الحزب لن يستمر في حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها، وايضاً أكثر عمقاً وقضية اللقاحات لم تجف بعد".

وختم بالقول: "اللجنة المركزية ستجتمع غداً، وتتخذ القرار الذي ينتظره الناس كل الناس".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم السبت

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم السبت

مسلحون يشتبكون مع قوات الاحتلال في جنين

مسلحون يشتبكون مع قوات الاحتلال في جنين

غزة: تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة بفيروس (كورونا)

أسعار الدجاج واللحوم والبيض في قطاع غزة

أسعار الدجاج واللحوم والبيض في قطاع غزة

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

حماس: مصادقة حكومة بينت على مشروع استيطاني جديد يتطلب تصعيد الانتفاضة

حماس: مصادقة حكومة بينت على مشروع استيطاني جديد يتطلب تصعيد الانتفاضة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم السبت

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

4 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

4 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الصحة بغزة: فتح مركزين لجمع العينات المخبرين لفحص (كورونا) للمسافرين غداً

الصحة بغزة: فتح مركزين لجمع العينات المخبرين لفحص (كورونا) للمسافرين غداً

&#34;الديمقراطية&#34;: مطاردة النشطاء وقمع الحريات يقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية

"الديمقراطية": مطاردة النشطاء وقمع الحريات يقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية

&#34;لن نقبل بإطالة أمد إعادة الإعمار&#34;.. الحية يهاجم السلطة على خلفية حادثة وفاة بنات

"لن نقبل بإطالة أمد إعادة الإعمار".. الحية يهاجم السلطة على خلفية حادثة وفاة بنات

حماس تطلب زيارة وفد قيادي من الحركة للجزائر

حماس تطلب زيارة وفد قيادي من الحركة للجزائر

منوعات

للمرة الأولى.. ديانا كرزون تنشر صورة طفلتها وتعلن عن اسمها

للمرة الأولى.. ديانا كرزون تنشر صورة طفلتها وتعلن عن اسمها

شاهد: مواقع التواصل تشتعل بسيلفي فيروز وابنتها ريما الرحباني

شاهد: مواقع التواصل تشتعل بسيلفي فيروز وابنتها ريما الرحباني

خلال ثلاث أيام.. بلقيس تتجاوز رقم خيالي في عدد مشاهدات &#34;انتهى&#34;

خلال ثلاث أيام.. بلقيس تتجاوز رقم خيالي في عدد مشاهدات "انتهى"

بعد الشائعات.. ما حقيقة زواج هيا مرعشلي؟

بعد الشائعات.. ما حقيقة زواج هيا مرعشلي؟

نجلاء بدر تثير الضجة &#34;إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان&#34;

نجلاء بدر تثير الضجة "إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"

هل حضرت نانسي عجرم جلسات التحقيق في مقتل عامل منزلها؟

هل حضرت نانسي عجرم جلسات التحقيق في مقتل عامل منزلها؟

لأول مرة.. شاهد كيف علق مبارك الهاجري على قُبل و أحضان كيم كاردشيان

لأول مرة.. شاهد كيف علق مبارك الهاجري على قُبل و أحضان كيم كاردشيان

شاهد: طليقة قصي خولي تهاجم جمهورها و تنفي إشارتها لسوء معاملة طليقها

شاهد: طليقة قصي خولي تهاجم جمهورها و تنفي إشارتها لسوء معاملة طليقها

شاهد: هيا الشعيبي توجه رسالة غامضة وتكشف عن هذه المعاناة

شاهد: هيا الشعيبي توجه رسالة غامضة وتكشف عن هذه المعاناة

تعرف على الفنانات اللواتي سبقن آمال ماهر للإعتزال المفاجئ

تعرف على الفنانات اللواتي سبقن آمال ماهر للإعتزال المفاجئ

عربي

نصر الله يعلق على اتهام (حزب الله) بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية

نصر الله يعلق على اتهام (حزب الله) بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها