الصالحي: حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي: إن حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية.وذكر الصالحي، وفق صحيفة (القدس) أن الحكومة غير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات.وأضاف الصالحي: "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إنه حزبه يتخذ قرارته حسب النظام الداخلي، ولا يخضع لابتزاز اللحظة ومزاودات من بيوتهم من زجاج، على حد تعبيره.وأضاف العوض عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "المكتب السياسي طوال الليلة بحث بعمق الأزمة الشاملة، واتخذ القرار بأن الحزب لن يستمر في حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها، وايضاً أكثر عمقاً وقضية اللقاحات لم تجف بعد".وختم بالقول: "اللجنة المركزية ستجتمع غداً، وتتخذ القرار الذي ينتظره الناس كل الناس".