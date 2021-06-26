مسلحون يشتبكون مع قوات الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطناشتبك مسلحون فجر اليوم السبت، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابًا.وأكدت مصادر محلية، على أن وحدات خاصّة من المستعربين استخدمت ثلاث مركبات فلسطينية لاقتحام أحياء البيادر وعز الدين في حي جنين الشرقي، ثم ساندتها 20 دورية عسكرية هاجمها المسلحون بإطلاق النار.وأضافت المصادر، أن مركبات الاحتلال تعرضت لإلقاء عبوات مصنّعة محليًا (أكواع)، ورد الجيش بإطلاق النيران، مردفة، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد محمود جعفر من منزل عائلته، وذلك بعد أيام من اعتقال شقيقه.