غزة: تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) اليوم السبت، بعد إجراء 674 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن: "تم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 178 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ويوجد حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 113869 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2499 حالة، إجمالي المتعافين 110311 حالة.وأردفت أن إجمالي الوفيات 1059 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 65194 شخصا".