4 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسرى شادي محمد حسين غوادرة من بئر الباشا وهو محكوم مدى الحياة، وإبراهيم نعمان عبد الحافظ حوشية ومحكوم بالسجن 35 عاما، ومراد عدنان يوسف حوشية ومحكوم 25 عاما، وهما من بلدة اليامون، دخلوا أعوامهم الـ19 في سجون الاحتلال.وأضاف ان الأسير عبد الجبار صبري خليل شمالي من بلدة عرابة أحد عمداء الأسرى دخل عامه الـ21، وهو محكوم لمدة 27 عاما.