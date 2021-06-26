شؤون فلسطينية

تعرف على أخر تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية

تعرف على أخر تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، اليوم السبت، على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق ، الرياح  غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2021/06/27 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/06/28 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/06/29 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 32-22 33-22 بيت لحم 31-20 32-22 33-22
رام الله والبيرة 30-19 31-21 32-21 طولكرم 32-21 33-23 34-23
نابلس 32-21 33-23 34-23 قلقيلية 32-21 33-23 34-23
جنين 34-22 35-24 36-24 سلفيت 31-20 32-22 33-22
طوباس 35-23 36-25 37-25 روابي 32-21 33-23 34-23
الخليل 30-19 31-21 32-21 غزه 31-22 32-24 33-24
أريحا 40-26 41-28 42-28 خانيونس 31-22 32-24 33-24
الأغوار الشمالية 38-24 39-26 40-26 رفح 32-21 33-23 34-23

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