نصر الله يعلق على اتهام (حزب الله) بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، الجمعة، اليوم الجمعة، إن "اتهامنا بأننا نعطل تأليف حكومة جديدة في لبنان هو افتراء وتضليل وعدوان".وأضاف في كلمة متلفزة: "يجب أن تتكاتف كل الجهود في الداخل لتشكيل حكومة وليخرج البلد من هذا المأزق".وتابع: "قدمنا أفكارا جديدة (لم يذكرها) والهدف هو الوصول إلى مكان مرضي لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حتى إذا توافقا أمكن تشكيل الحكومة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وزاد "أننا ندعو إلى تقوية ​الجيش اللبناني​ ونطالب بأن يكون لديه قدرة صاروخية ودفاع جوي حقيقي وقادر على الدفاع عن سيادة لبنان وشعبه ومياهه وأرضه".