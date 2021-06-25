شاهد: لحظة سقوط مبنى في ولاية فلوريدا يتواجد به المئات



وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، في تصريح صحفي، إنه "تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، ما رفع عدد القتلى إلى 4".



وأضافت أن "مهمة البحث والإنقاذ مستمرة، ولا يزال مسؤولو الإنقاذ يبحثون عن ناجين من انهيار مبنى سيرفسايد"، حسبما أفادت وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.









وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، في تصريح صحفي، إنه "تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، ما رفع عدد القتلى إلى 4".وأضافت أن "مهمة البحث والإنقاذ مستمرة، ولا يزال مسؤولو الإنقاذ يبحثون عن ناجين من انهيار مبنى سيرفسايد"، حسبما أفادت وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط مبنى في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.أعلن مسؤولون أمريكيون، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى سكني، أمس الخميس في ولاية فلوريدا إلى أربعة أشخاص، والمفقودين إلى 159 شخصا.