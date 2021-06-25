الأردن: أربع وفيات و176 إصابة بمتحور "دلتا"





وارتفع إجمالي الوفيات إلى 9710 وفيات والإصابات 749046 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و176 إصابة في الأردن بمتحور "دلتا" من فيروس (كورونا).وقال الهواري في تصريح صحفي، إن الأردن سجّل 223 إصابة بالفيروسات المتحورة من (كورونا) بمختلف أنواعها، وأكثر الإصابات المسجّلة من متحور "دلتا" بواقع 176 إصابة، حوّلت 15 إصابة للمستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين في السبعينيات من العمر".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 7 وفيات و361 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ24 الأخيرة.