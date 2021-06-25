دولي

الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى أربعة

الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى أربعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون أمريكيون، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى سكني، أمس الخميس في ولاية فلوريدا إلى 4 أشخاص، والمفقودين إلى 159 شخصا.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، في تصريح صحفي، إنه "تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، ما رفع عدد القتلى إلى 4".

وأضافت أن "مهمة البحث والإنقاذ مستمرة، ولا يزال مسؤولو الإنقاذ يبحثون عن ناجين من انهيار مبنى سيرفسايد"، حسبما أفادت وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.

وفي السياق، أفاد مساعد رئيس الإطفاء في المقاطعة، رايد جاد الله، أن "عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل، ويعمل أكثر من 130 من رجال الإطفاء في موقع الحادث"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأضاف: أن رجال الإنقاذ سمعوا ضجيجا من تحت الحطام، مما يعطي أملا أن البعض على قيد الحياة.

من جانبه، أوضح مدير شرطة ميامي ديد، فريدي راميريز، أن "الشرطة تعمل مع المسؤولين الصحيين للتعرف على هوية الضحايا الـ4".

وخلال الساعات الأولى من الحادث، تمكن رجال الإنقاذ من سحب ما لا يقل عن 35 شخصاً من تحت الأنقاض، وتم الإبلاغ عن إصابة 11 آخرين.

ولم يحدد المسؤولون سبب انهيار المبنى حتى الساعة (14:55 ت.غ).

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة سقوط مبنى في ولاية فلوريدا يتواجد به المئات

شاهد: لحظة سقوط مبنى في ولاية فلوريدا يتواجد به المئات

ألمانيا: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ

ألمانيا: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ

دراسة.. أول حالة (كورونا) ربما ظهرت في أكتوبر 2019

دراسة.. أول حالة (كورونا) ربما ظهرت في أكتوبر 2019

الولايات المتحدة: سياستنا بخصوص سيادة إسرائيل على الجولان &#34;لم تتغير&#34;

الولايات المتحدة: سياستنا بخصوص سيادة إسرائيل على الجولان "لم تتغير"

بعد صور خادشة مع مساعدته.. فضيحة تطال وزير الصحة البريطاني

بعد صور خادشة مع مساعدته.. فضيحة تطال وزير الصحة البريطاني

أول تعليق إسرائيلي على أنباء نية واشنطن إلغاء الاعتراف بالسيادة على الجولان

أول تعليق إسرائيلي على أنباء نية واشنطن إلغاء الاعتراف بالسيادة على الجولان

قد تقلب الموازين.. بشرى سارة جداً للمُطعمين فقط

قد تقلب الموازين.. بشرى سارة جداً للمُطعمين فقط

إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

"التحرير الفلسطينية" تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها &#34;المتنافية مع تطلعات شعبنا&#34;

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها "المتنافية مع تطلعات شعبنا"

&#34;الديمقراطية&#34;: كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

"الديمقراطية": كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

منوعات

لمياء حلاوة تنتقد تصريحات ياسمين عبد العزيز ضد شقيقها

لمياء حلاوة تنتقد تصريحات ياسمين عبد العزيز ضد شقيقها

شاهد: هيدي كرم تتلقى هجوم قوي بعد حادثتها الأخيرة

شاهد: هيدي كرم تتلقى هجوم قوي بعد حادثتها الأخيرة

شاهد: مودل روز تكشف عن سبب إخفائها اسمها الحقيقي

شاهد: مودل روز تكشف عن سبب إخفائها اسمها الحقيقي

هل تعرض عادل إمام لأزمة صحية جادة؟

هل تعرض عادل إمام لأزمة صحية جادة؟

شاهد: الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب فتاة &#34;التيك توك&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب فتاة "التيك توك"

ماذا علَّقت إلهام شاهين على تقبيل الفنانين في مهرجان أسوان؟

ماذا علَّقت إلهام شاهين على تقبيل الفنانين في مهرجان أسوان؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟

ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟

بعد دعمه لشقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يكشف تلقيه رسالة تهديد بالقتل

بعد دعمه لشقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يكشف تلقيه رسالة تهديد بالقتل

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

عربي

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي