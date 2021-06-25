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تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)
هشام المشيشي
رام الله - دنيا الوطن
أعنت رئاسة الوزراء في تونس، إصابة رئيس الحكومة، هشام المشيشي بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

وأعلنت تونس، الجمعة، توسيع ساعات حظر التجوال بالمحافظات المعزولة جراء كورونا ساعتين إضافيتين، وهي 4 من أصل 24 محافظة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا (حكومية) لإعلان الإجراءات الجديدة للحد من تسارع انتشار الفيروس.

والمحافظات المعنية بالقرار هي القيروان (وسط)، وسليانة وباجة (شمال غرب)، وزغوان (جنوب العاصمة)، وفق المتحدثة.

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