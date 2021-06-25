حماس تطلب زيارة وفد قيادي من الحركة للجزائر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، طلبها زيارة وفد قيادي منها إلى الجزائر.جاء ذلك خلال لقاء جمع القيادي في الحركة سامي أبو زهري، مع السفير الجزائري لدى تركيا مراد عجابي، في مقر سفارته بأنقرة.وقال أبو زهري، عبر حسابه على (تويتر): "زرنا اليوم مقر السفارة الجزائرية بأنقرة، وكان اللقاء مع سعادة السفير مراد عجابي حميما".وأضاف: "تناولنا الأوضاع الفلسطينية بعد سيف القدس وأكدنا على طلب زيارة قيادة حركة حماس للجزائر الشقيقة ضمن جولتها لدول المنطقة، وتعبيرا عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجزائري"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).يشار إلى أن وفداً برئاسة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية، زار أخيرا، كلا من المغرب وموريتانيا في جولة بشمال إفريقيا.