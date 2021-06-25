شؤون فلسطينية

حماس تطلب زيارة وفد قيادي من الحركة للجزائر

حماس تطلب زيارة وفد قيادي من الحركة للجزائر
هنية ووفد حماس في زيارة لموريتانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، طلبها زيارة وفد قيادي منها إلى الجزائر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع القيادي في الحركة سامي أبو زهري، مع السفير الجزائري لدى تركيا مراد عجابي، في مقر سفارته بأنقرة.

وقال أبو زهري، عبر حسابه على (تويتر): "زرنا اليوم مقر السفارة الجزائرية بأنقرة، وكان اللقاء مع سعادة السفير مراد عجابي حميما".

وأضاف: "تناولنا الأوضاع الفلسطينية بعد سيف القدس وأكدنا على طلب زيارة قيادة حركة حماس للجزائر الشقيقة ضمن جولتها لدول المنطقة، وتعبيرا عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجزائري"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

يشار إلى أن وفداً برئاسة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية، زار أخيرا، كلا من المغرب وموريتانيا في جولة بشمال إفريقيا.

أخبار ذات صلة

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

"التحرير الفلسطينية" تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها &#34;المتنافية مع تطلعات شعبنا&#34;

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها "المتنافية مع تطلعات شعبنا"

&#34;الديمقراطية&#34;: كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

"الديمقراطية": كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

"التحرير الفلسطينية" تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها &#34;المتنافية مع تطلعات شعبنا&#34;

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها "المتنافية مع تطلعات شعبنا"

&#34;الديمقراطية&#34;: كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

"الديمقراطية": كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

منوعات

لمياء حلاوة تنتقد تصريحات ياسمين عبد العزيز ضد شقيقها

لمياء حلاوة تنتقد تصريحات ياسمين عبد العزيز ضد شقيقها

شاهد: هيدي كرم تتلقى هجوم قوي بعد حادثتها الأخيرة

شاهد: هيدي كرم تتلقى هجوم قوي بعد حادثتها الأخيرة

شاهد: مودل روز تكشف عن سبب إخفائها اسمها الحقيقي

شاهد: مودل روز تكشف عن سبب إخفائها اسمها الحقيقي

هل تعرض عادل إمام لأزمة صحية جادة؟

هل تعرض عادل إمام لأزمة صحية جادة؟

شاهد: الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب فتاة &#34;التيك توك&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب فتاة "التيك توك"

ماذا علَّقت إلهام شاهين على تقبيل الفنانين في مهرجان أسوان؟

ماذا علَّقت إلهام شاهين على تقبيل الفنانين في مهرجان أسوان؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟

ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟

بعد دعمه لشقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يكشف تلقيه رسالة تهديد بالقتل

بعد دعمه لشقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يكشف تلقيه رسالة تهديد بالقتل

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

عربي

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي