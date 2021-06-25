ألمانيا: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا.وذكرت صحيفة (بيلد) أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن وجود دوافع متعلقة بـ "الإرهاب" وراء عملية الطعن.