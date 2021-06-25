شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدة شبان من الضفة ويقتحم قرى في نابلس

رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عمليات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اقتحمت قوة للاحتلال قرية سالم من عدة محاور، وداهمت منزل المواطن سمير إرشيد واعتقلت نجله وسيم ٢٠ عامًا.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن تركي حمدان، واعتقلت نجله ثمين؛ علمًا أن منزل حمدان يتعرض للمرة الثانية للتفتيش خلال أقل من شهر، واعتقلت سابقا نجله ثمين وأفرج عنه في وقت لاحق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل وشارع القدس على المدخل الجنوبي لنابلس، وفي محافظة جنين اقتحمت آليات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، وتمركزت في عدة حارات فيها.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زهير زكي زيود في الثلاثينات من عمره، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

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