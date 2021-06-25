عياش يهنئ جبهة النضال الشعبي وأمينها العام بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر





وشدد الأمين العام على أن لشعبنا كل الحق في مقاومة ومواجهة هذه السياسات

والإجراءات .



رام الله - دنيا الوطنهنأ الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وأمينها العام الدكتور أحمد محدلاني وأعضاء المكتب السياسي والمركزي فيها بنجاح مؤتمرها العام الثاني عشر الذي عقد بالأمس في قاعات جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، تحت عنوان "مؤتمر هبة القدس والثوابت الوطنية والتجديد الديمقراطي".واعتبر عياش في تصريح صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام أن عقد هذا المؤتمر في هذه الظروف الصعبة لهو تأكيد على ان المنظمة هي العنوان الرئيسي لوحدتنا وهي عمود الخيمةلقضيتنا ورسالة قوية للاحتلال بأننا ما زلنا في مرحلة التحرر والاستقلال من أجل حقوقنا، و ليبقى تناقضنا الأساسي مع الاحتلال.وقال عياش: "أن أهمية عقد هذا المؤتمر لفصيل ومكون رئيسي للبيت الفلسطيني يأتي في ظل ظروف سياسية صعبة ومعقدة، وفي ظل هجمة شرسة من قبل الاحتلال على قضيتنا وشعبنا وفي ظل الصمود الذي سطره شعبنا بقيادته وبوحدته بعد الغدوانالأخير على القدس وغزة".وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني أن هبة القدس التي جاءت ردا على الانتهاكات والمخططات والعدوان الإسرائيلي أظهرت تلاحم شعبنا ووحدته، وتفاعلا شعبيا عربيا ودوليا أثر إيجابا على المجتمع الدولي.وأطلقت جبهة النضال الشعبي فعاليات مؤتمرها العام الثاني عشر الذي عقد بالأمس في قاعات جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، تحت عنوان "مؤتمر هبة القدس والثوابت الوطنية والتجديد الديمقراطي بحضور أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وأمناء عامون، وممثلو القوىوالفصائل والاتحادات، ووزراء، وممثلون عن الشعب الفلسطيني داخل أراضي العام 48، وممثلو أحزاب وقوى شقيقة وصديقة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى دولة فلسطين.وكان الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد محدلاني قد أكد في كلمته أن الساحة الفلسطينية للجميع، على قاعدة التكامل والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا،وقال إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية الإخفاق بالنهوض بدورهما للحفاظ على الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم، ومسؤولية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال.