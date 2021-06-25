قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها "المتنافية مع تطلعات شعبنا"

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة، أن حادثة وفاة الناشط الشبابي نزار بنات، إثر الاعتداء الآثم والوحشي عليه أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الخليل، "يضعها محل اتهام مباشر".ودعا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لتشكيل لجنة تحقيق وطنية تشرف على سير عملية التحقيق وتعلن نتائجه، حتى "يتسنى محاسبة وإقالة كل من أصدر القرار باعتقال وتصفية الناشط بنات".وبين أن شعبنا الذي عانى وما زال يعاني ويلات ظلم الاحتلال وأجهزته الأمنية، "لا يمكن له أن يقبل بظلم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتغولها عليه"؛ مشددًا على ضرورة إعادة النظر من جديد في دور هذه الأجهزة وعقيدتها التي تتنافى وتطلعات شعبنا.وقال الحساينة: "نزار بنات.. أيقونة الأحرار ورمز من رموز المعارضة الوطنية الصادقة لنهج الاستسلام يغادرنا شهيداً.. مظلوماً.. على أيدي أجهزة الأمن في سلطة (أوسلو الفاقدة للشرعية النضالية والمنقلبة على القيم الوطنية.