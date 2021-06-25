شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

"الديمقراطية": كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك
نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة السلطة الفلسطينية إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية الضحية نزار بنات، نظراً لخطورتها وما أحدثته من تداعيات كبرى هزت أركان المجتمع الفلسطيني والرأي العام، في مقدمتها وسياقها وتداعياتها.

وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات، باتت قضية رأي عام، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها الحالة الفلسطينية، وبسبب ما رافق هذه القضية من معلومات تبعث على القلق الشديد، مثل مداهمات الأجهزة الأمنية لمنازل المواطنين عند ساعات الفجر الأولى في استعادة بائسة لأساليب بائدة توقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الانسان".

وأضافت الجبهة "لقد شكلت وفاة الناشط نزار بنات صدمة سياسية لدى أبناء شعبنا، وقد ترافقت - للأسف - مع أنباء اجتياح قوات الاحتلال لمنازل المواطنين، ما يطرح على بساط البحث السياسي العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب وتوضيح من قبل حكومة السلطة الفلسطينية".

وأكدت الجبهة ثقتها أن المؤسسات الحقوقية ومراكز الدفاع عن الحريات في المجتمع المدني، سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة في متابعة تحقيقاتها بشأن قضية الناشط نزار بنات وكشف الحقائق للرأي العام الفلسطيني.

وأضافت الجبهة أن "كشف الحقائق كاملة دون مواربة أو دون تحوير، هو الشرط الرئيس الذي يضمن عدم تكرار الحادث مرة أخرى، وهو الشرط الذي يكفل لشعبنا احساسه بالأمان، وقد بات ينظر إلى سلوكيات بعض الأجهزة الأمنية نظرة شك وتخوف من الانزلاق نحو ما هو أكثر خطورة".

أخبار ذات صلة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

"التحرير الفلسطينية" تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها &#34;المتنافية مع تطلعات شعبنا&#34;

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها "المتنافية مع تطلعات شعبنا"

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

طالع: الإعلان عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

طالع: الإعلان عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

صحفي إسرائيلي: حدوث تقدم بالمفاوضات الجارية مع غـزة يبدو مستحيلاً إلا بهذه الحالة

صحفي إسرائيلي: حدوث تقدم بالمفاوضات الجارية مع غـزة يبدو مستحيلاً إلا بهذه الحالة

شاهد: بزعم أنه كان يحمل سكيناً.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

شاهد: بزعم أنه كان يحمل سكيناً.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في "يتسهار" جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

"التحرير الفلسطينية" تدين وفاة الناشط بنات وترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

غزة: تحذير من عدم قدرة القطاع الزراعي في قطاع غزة على الاستمرار بإنتاج الغذاء

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها &#34;المتنافية مع تطلعات شعبنا&#34;

قيادي بـ (الجهاد) يطالب بإعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وعقديتها "المتنافية مع تطلعات شعبنا"

&#34;الديمقراطية&#34;: كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

"الديمقراطية": كشف الحقيقة عن قضية بنات الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

قلقيلية: إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الآلاف يشيعون جثمان نزار بنات في الخليل

الآلاف يشيعون جثمان نزار بنات في الخليل

منوعات

شاهد: هيدي كرم تتلقى هجوم قوي بعد حادثتها الأخيرة

شاهد: هيدي كرم تتلقى هجوم قوي بعد حادثتها الأخيرة

شاهد: مودل روز تكشف عن سبب إخفائها اسمها الحقيقي

شاهد: مودل روز تكشف عن سبب إخفائها اسمها الحقيقي

هل تعرض عادل إمام لأزمة صحية جادة؟

هل تعرض عادل إمام لأزمة صحية جادة؟

شاهد: الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب فتاة &#34;التيك توك&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب فتاة "التيك توك"

ماذا علَّقت إلهام شاهين على تقبيل الفنانين في مهرجان أسوان؟

ماذا علَّقت إلهام شاهين على تقبيل الفنانين في مهرجان أسوان؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟

ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟

بعد دعمه لشقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يكشف تلقيه رسالة تهديد بالقتل

بعد دعمه لشقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يكشف تلقيه رسالة تهديد بالقتل

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها &#34;سنكشف حقيقتها&#34;

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها "سنكشف حقيقتها"

عربي

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي

الحكومة الجزائرية تقدم استقالتها للرئيس تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة

الحكومة الجزائرية تقدم استقالتها للرئيس تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة