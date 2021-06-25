شؤون فلسطينية

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان

سلفيت: مستوطنون يحرقون عشرات أشتال التين والزيتون والاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، العشرات من أشتال التين والزيتون في منطقة "الرأس" المهددة بالاستيلاء غرب سلفيت، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين والدفاع المدني تمكنوا من أخماد الحرائق التي أشعلها المستوطنون، قبل وصولها إلى مزيد من الأشتال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يُشار إلى أن المستوطنين نصبوا بيوتا متنقلة "كرفانات" في المنطقة، وشقوا طرقا زراعية تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، وتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي في سلفيت التي تعاني من وجود 23 مستوطنة، و6 بؤر أخرى على أراضيها.

وفي السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جنود الاحتلال، للمشاركين في فعالية أداء الصلاة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء في المنطقة المذكورة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال منع المواطنين من الوصول إلى المنطقة التي أقام عليها بؤرة استيطانية جديدة.

وكانت القوى الوطنية في سلفيت، دعت إلى مشاركة واسعة في صلاة الجمعة في منطقة الرأس، التي يحاول المستوطنون التوسع في الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها، ووصلها بشوارع استيطانية، وربطها بمستوطنات (بركان) و (أريئيل) المقامتان على أراضي سلفيت، وعدة قرى وبلدات غرب وشمال المحافظة.

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