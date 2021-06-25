طالع: الإعلان عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم بعد غدٍ الأحد.





وسيكون السفر للحافلتين: الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/23)، والذين عليهم التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





وسيكون إجراء فحص (كورونا) للكشف الجديد حسب الجدول الآتي:





- السبت 6/26: الحافلتان الأولى والثانية بمركزي الشاطئ بغزة، وشهداء خانيونس.





- الأحد 6/27: الحافلتان الثالثة والرابعة بجميع المحافظات.





- الإثنين 5/28: الحافلتان الخامسة والسادسة بجميع المحافظات.





- الثلاثاء 6/29: الحافلتان السابعة والثامنة بجميع المحافظات.





- الأربعاء 6/30: الحافلة التاسعة بجميع المحافظات.





رام الله - دنيا الوطن