صحفي إسرائيلي: حدوث تقدم بالمفاوضات الجارية مع غـزة يبدو مستحيلاً إلا بهذه الحالة





وشدد الصحفي الإسرائيلي على أن "الفجوة في المفاهيم حول الطريقة التي يرى بها كل طرف نتائج العملية الأخيرة كبيرة، وهنا تكمن مشكلة إسرائيل وحماس على حد سواء.





وأضاف: "أن الهدوء السائد في الأيام القليلة الماضية خادع، وإذا استمر الحال على ذلك دون التوصل لاتفاقيات فإن فرص اندلاع مواجهة أخرى في القطاع تزداد.



رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام، من صحيفة (معاريف)، إن الهدوء السائد في الأيام القليلة الماضية، في قطاع غزة، "خادع"، مشيراً إلى أنه "إذا استمر الحال على ذلك دون التوصل لاتفاقيات فإن فرص اندلاع مواجهة أخرى في القطاع تزداد".وأوضح: في الوقت الحالي، يبدو مستحيلا حدوث تقدم في المفاوضات الجارية مع غـزة من خلال الوسيط المصري ما لم تتنازل إسرائيل عن الخطوط والشروط التي حددتها في نهاية عملية "حارس الأسوار"، مثل عدم إعمار غــــزة إلا بعد حل قضية الأسرى والمفقودين، وتغيير آلية تلقي الأموال من قطر والدول الأخرى والإشراف على استيراد البضائع وشروط أخرى.