دولي

دراسة.. أول حالة (كورونا) ربما ظهرت في أكتوبر 2019

دراسة.. أول حالة (كورونا) ربما ظهرت في أكتوبر 2019
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دراسة جديدة، نشرت اليوم الجمعة، إلى أن فيروس (كورونا) المستجد، المسبب لوباء (كوفيد-19)، ربما بدأ الانتشار في الصين في وقت سابق لما أعلن عنه رسميا.

وأشارت الدراسة إلى أن أول إصابة بفيروس (كورونا) ربما ظهرت في الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة "ووهان" بوسط البلاد.

واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس (كورونا)، المعروف علميا باسم "سارس-كوف-2"، ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية "بلوس باثوجينز".

ونقلت وكالة (رويترز)، عن الباحثين قولهم: إن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو ظهور الفيروس في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وانتشاره عالميا بحلول كانون الثاني/يناير 2020، ب.

وظهرت أول حالة (كوفيد-19) مسجلة رسميا في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، وتم ربطها بسوق "هوانان للمأكولات البحرية" في مدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان، الأمر الذي يعني ضمنيا أن فيروس "سارس-كوف-2" كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.

 وذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات "ووهان".

وكانت دراسة أخرى نشرت في 16 حزيران/يونيو الجاري، أشارت إلى أن فيروس (كورونا) كان موجودا في الولايات المتحدة على الأقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، أي في نفس الفترة التي ظهر فيها الفيروس في مدينة ووهان في الصين.

ولكن هذا الكشف يعني أن فيروس (كورونا) كان موجودا على الأراضي الأميركية قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2020، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأجرت المعاهد الأميركية الوطنية للصحة تحاليل لنحو 2400 عينة دم، أخذت من متطوعين في البلاد بين الثاني من كانون الثاني/يناير والثامن عشر من آذار/ مارس 2020.

وتم رصد أجسام مضادة لفيروس "سارس-كوف-2"، وهو ذاته فيروس (كورونا) المستجد، لدى 9 مرضى عبر اختبارين مصليين مختلفين للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة.

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