حماس تعلق على قرار البرلمان الألماني حظر أعلام الحركة في البلاد





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "هذا انحياز واضح للاحتلال وسلوكه العدواني من بعض الأحزاب الألمانية".





وشددت على أن هذا القرار "استمرار لحربها على الرواية الفلسطينية لصالح العادلة لصالح رواية الاحتلال الكاذبة"، مضيفاً بأن "هذا قرار مؤسف ومدان ولا يعبر عن إدراك من هذه الأطراف لعدالة المقاومة الفلسطينية التي تمثلها حماس".





وقال قاسم: "بالرغم من مثل هذه القرارات إلا أن رواية شعبنا تزداد انتشاراً وحضوراً في كل الأوساط وفي الساحة الأوروبية على وجه الخصوص".





وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن "حماس ستواصل نضالها المشروع ضد الاحتلال فمقاومتنا للاحتلال مكفولة بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".





وأقرّ البرلمان الألماني اليوم الجمعة، حزمة تشريعية لتشديد مكافحة ما وصفه "التطرف".

وتضمنت الحزمة حظر أعلام حركة حماس في ألمانيا، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله) الألماني.

ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن قرار الحظر جاء بعد رفع أعلام حماس في مظاهرات مناهضة لإسرائيل.

وكان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافيا الآن وضع المنظمة على قائمة "الإرهاب" التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس أو حزب العمال الكردستاني.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أعلنت الشهر الماضي، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، تضامنها مع تل أبيب، وقالت إنها لها الحق في الدفاع عن نفسها.

خاص دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على قرار البرلمان الألماني حظر أعلام الحركة، في البلاد.