قد تقلب الموازين.. بشرى سارة جداً للمُطعمين فقط

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رام الله - دنيا الوطن
زفّت بيانات وزارة الصحة في سويسرا أخباراً سارة، تطمئن حصراً من حصل على اللقاح، مع ارتفاع أعداد الإصابات  بفيروس (كورونا) المستجد مجدداً في بعض المناطق في العالم.

وقالت البيانات إن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد نادرا ما يصابون بالوباء.

ونقلت وكالة (رويترز)، تأكيدها أن اللقاحات تساعد في السيطرة على الإصابات التي غالبا ما تستهدف الفئات غير المحصنة، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).

كما كشفت أن 209 إصابات فقط من بين 180 ألف إصابة سجلت خلال الفترة من 27 كانون الثاني/يناير، و21 حزيران/يونيو كانت لأشخاص تلقوا جرعات كاملة من لقاحات "مودرنا" أو "فايزر"، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتابعت الوزارة أن الغالبية العظمى من هذه الحالات يطلق عليها "حالات الاختراق" وهي لأشخاص حصلوا على جرعات كاملة من اللقاح، تمت دراستها باستخدام تسلسل جيني يشمل سلالة "ألفا" المتحورة من فيروس (كورونا) والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا ثم بدأت في الانتشار في سويسرا في العام الجديد.

كذلك سجلت إصابة اختراق واحدة بسلالة "دلتا"، أكثر السلالات المتحورة عدوى، والتي كان ظهورها الأول في الهند وتسبب حاليا قلقا عالميا.

وانطلاقا من هذه البيانات تتجه الحكومة السويسرية نحو السماح بإقامة أحداث عامة تضم ما يزيد على 10 آلاف شخص اعتبارا من يوم السبت.

الجدير ذكره أن أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي صباح الخميس، أن عدد حالات الإصابة شهد تراجعاً للأسبوع العاشر على التوالي، مع استقرار أو تراجع طفيف في عدد الوفيات، إلا أن الفرحة بهذا الخبر السار لم تكتمل مع إبلاغ 6 بلدان في إقليم شرق المتوسط عن زيادة في عدد الحالات الجديدة الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له.

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