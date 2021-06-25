شؤون فلسطينية

البرلمان الألماني يحظر استخدام أعلام ورموز حركة حماس

البرلمان الألماني يحظر استخدام أعلام ورموز حركة حماس
البرلمان الألماني
رام الله - دنيا الوطن
أقرّ البرلمان الألماني اليوم الجمعة، حزمة تشريعية لتشديد مكافحة ما وصفه "التطرف".

وتضمنت الحزمة حظر أعلام حركة حماس في ألمانيا، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله) الألماني.

ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن قرار الحظر جاء بعد رفع أعلام حماس في مظاهرات مناهضة لإسرائيل.

وكان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافيا الآن وضع المنظمة على قائمة "الإرهاب" التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس أو حزب العمال الكردستاني.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أعلنت الشهر الماضي، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، تضامنها مع تل أبيب، وقالت إنها لها الحق في الدفاع عن نفسها.

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