شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تصدر بياناً حول وفاة الناشط السياسي نزار بنات

منظمة التحرير تصدر بياناً حول وفاة الناشط السياسي نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة حقوق الإنسن والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن التحقيق بشان وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في أقرب فرصة.

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن الحدث جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من قبل الجهات المعنية، وسيتم إعلان النتائج التي تتوصل لها لجنة التحقيق كما هي".

ودعا التميمي رئيس الوزراء د. محمد اشتية إلى اشراك هيئات مستقلة وطبيب عن عائلة المتوفى في لجنة التحقيق ووضع اطار زمني قصير للإعلان عن نتائج التحقيق وإحالة كافة النتائج إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المسؤولين عن هذا العمل.

كما دعا إلى وضع كافة الضمانات والإجراءات لضمان الحريات العامة وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والأنظمة الفلسطينية والشرعية الدولية، ومحاسبة كل من ينتهك هذه المبادئ وتقديمه إلى العدالة.

وطالب التميمي في بيانه "كافة الاطراف وخصوصا عائلة الناشط نزار بنات بالتحلي بالمسؤولية الوطنية - كما عهدناهم - وعدم لسماح لأي كان بتسييس هذه القضية وحرفها عن مسارها الوطني والإنساني والقانوني".

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