شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، طوباس 1، الخليل 3، نابلس 2، قطاع غزة 144".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 3، الخليل 1، رام الله والبيرة 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 400".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 481,392 بينهم 339,082 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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