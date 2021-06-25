شؤون فلسطينية

عضو بثوري (فتح): الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية "مش ملطشة"

عضو بثوري (فتح): الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية "مش ملطشة"
رام الله - دنيا الوطن
قال موفق مطر، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، اليوم الجمعة، إن التخوين والفوضى والعبث بالنظام لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير.

وأضاف مطر، عبر موقع (فيسبوك): "الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية مش ملطشة.. واللي عندو أجندة ترى معروف مين اللي خط سطورها ومعلوم أدواتها.. التخوين والفوضى والعبث بالنظام العام مش تعبير ولا رأي".

وأشار مطر إلى أن نتائج لجنة التحقيق في حادثة مقتل الناشط نزار بنات، لم تقدم للجمهور بعد، متهماً حركة (حماس)، والقيادي المفصول من حركة (فتح)، محمد دحلان، باستغلال "قضية مازالت قيد التحقيق" لاحداث الفوضى، وفق تعبيره.

وتساءل مطر، في سلسلة منشورات عبر موقع (فيسبوك)، عن أسباب "التركيز على الرئيس والأجهزة الأمنية والنظام السياسي"، بحسب قوله.

وأثارت حادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، أثناء عملية اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، صباح أمس الخميس، ردود فعل فلسطينية ودولية.

وشهدت مدينة رام الله، مظاهرات منددة بمقتل بنات، فيما طالب كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتحقيق كامل وشفاف وتقديم المتورطين للعدالة.




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