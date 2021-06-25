شؤون فلسطينية

الفصائل بغزة تقيم بيت عزاء للناشط السياسي نزار بنات

الفصائل بغزة تقيم بيت عزاء للناشط السياسي نزار بنات
خاص دنيا الوطن
أقامت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، خيمة عزاء للناشط السياسي نزار بنات، مساء أمس الخميس، في ساحة الجندي المجهول، وسط مدينة غزة.

وحضر إلى الخيمة العديد من قيادات الفصائل الفلسطينية والوجهاء والمخاتير والذين عبروا عن تنديدهم لـ "إغتيال بنات"، والذي توفي أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الخليل.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر لـ "دنيا الوطن": "الشهيد نزار بنات هو مناضل مجتمعي سياسي، أفنى عمره في مواجهة الفساد من أجل إعادة الاعتبار للمشروع الوطني المقاوم والحريات العامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من أجل العيش بكرامة، فجعنا اليوم بإعلان استشهاد نزار، ما جرى هي جريمة  منظمة مكتملة الأركان وترويع كل من يحاول مواجهة الفساد".

ويضيف: "هذه السياسات التي تهدف إلى تكتميم الأفواه لن تنجح خاصة أن الشعب الفلسطيني يمتلك الارادة والعزيمة وسوف يستمر في مواجهة كل أدوات الفساد من أجل وجود مجتمع ديمقراطي يتمتع بحرية وعدالة اجتماعية".

من جانبه، قال، خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي لـ "دنيا الوطن": "هذه جريمة اغتيال سياسي، يجب ألا يتم التغطية عليها، وأن يتم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة القتلة في أي مستوى كانوا وهي تنذر بانهيار المنظومة الأمنية والقيمية والاخلاقية في المجتمع الفلسطيني". 

ويضيف البطش: "سلاح نزار بنات كان هو قول الحقيقة أو المعارضة السياسية حتى ولو لم يكن له بعض الأدلة، الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن هذه الجريمة ويجب أن يحاسب الفاعلين عليها".

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "هذه الخيمة هي خيمة عزاء للمناضل الراحل نزار بنات على ضوء الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية أثناء اعتقاله ولجأت إلى طريقة تختلف عن القيم والتقاليد والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية".

ويضيف أبو ظريفة: "هذه الجريمة تتعارض مع ما قاله رئيس الوزارء محمد اشتية عندما نال ثقته الحكومية أمام المؤسسات بأنه سوف يعطي هامش واسع للحريات وسوف يوقف كافة أشكال التعدي على الحريات العامة، هذه الجريمة تبرز بشكل واضح مدى المخاطر على حرية التعبير في الحياة السياسية الفلسطينية".



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