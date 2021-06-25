الصحة بغزة: حالة وفاة و144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة، و144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها أجرت 925 فحصاً مخبرياً، كما سجلت 400 حالة تعافي جديدة.وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المصابين التراكمي وصل إلى 113751 إصابة، منذ بدء تفشي الفيروس في القطاع، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2561 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين 110133 حالة.وأضافت الوزارة، أن إجمالي الوفيات في القطاع، بلغ 1057 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة بلغت 46 حالة.وأشارت إلى أن عدد جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة، بلغ 207200 جرعة، تكفي لـ 103600 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 63743 شخص.