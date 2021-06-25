إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسرائيل عن إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بدءا من ظهر اليوم الجمعة، وذلك عقب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس (كورونا).وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، بوضع الكمامات في الأماكن التي توجد فيها تجمعات كبيرة من الأشخاص في المناطق المفتوحة، كما أوصت الأفراد الذين لم يتلقوا التطعيم بالامتناع عن المشاركة في هذه تجمعات.ويدخل إلزام وضع الكمامات في الأماكن المغلقة حيز التنفيذ اليوم، في أعقاب تسجيل 227 إصابة مؤكدة بـ (كورونا) أمس الخميس فقا لوسائل إعلام اسرائيلية.وسُجلت في الأيام الأربعة الماضية 100 إصابة بالفيروس يوميا، حيث أن نسبة الفحوصات الموجبة 0.6%، الأمر الذي يدل على ارتفاع بانتشار الفيروس.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الصحة قولهم إنه "إذا لم يكن وضع الكمامات كافيا، فإنه ستُفرض قيود على التجمعات داخل أماكن مغلقة من أجل الحد من انتشار الفيروس".وعُثر أمس على آثار لسلالة (كورونا) الهندية في مياه الصرف الصحي في مدينة عسقلان، التي لم يكن معروفا أنه يوجد انتشار للفيروس فيها، ما جعل مسؤولي الصحة يرجحون احتمال انتشار خفي له.