إيقاف محامي ترامب عن ممارسة المهنة في نيويورك



وأضافت: "اتُخذت الإجراءات التأديبية من جانب لجنة تأديب المحامين لدائرة القضاء الأولى"، مشيرةً إلى أن "سلوك جولياني يهدد على الفور المصلحة العامة ويتطلب تعليقاً مؤقتاً عن ممارسة المحاماة، في انتظار مزيد من الإجراءات من لجنة التأديب".





رام الله - دنيا الوطناتخدت محكمة أمريكية، إجراءات تأديبية، أمس الخميس، بحق رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق بين عامي 1994 و2001، ومحامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأوقفته عن ممارسة المهنة في نيويورك.وقال بيان المحكمة، إن قرار الإيقاف جاء لـ "انتهاكه قواعد السلوك المهني من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة بصفته محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.