البريم: قادة الاحتلال يواصلون بيع الوهم لجمهورهم

رام الله - دنيا الوطنقال محمد البريم (أبو مجاهد)، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، الجمعة، في الذكرى 15 لعملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، إن قادة الاحتلال يواصلون بيع الوهم لجمهورهم.وأضاف البريم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "عملية الوهم المتبدد النوعية والبطولية من العلامات الفارقة و البارزة في مسيرة وملحمة النضال والمقاومة الفلسطينية واختراق نوعي مفصلي في معادلة الصراع مع العدو".وتابع: "عملية الوهم المتبدد كانت ردا نوعيا وصاعقا على اغتيال الأمين العام المؤسس للجان المقاومة الشيخ القائد جمال ابوسمهدانة وعلى التغول في دماء أبناء شعبنا ومجزرة عائلة غالية الإجرامية".وقال: عملية الوهم المتبدد البطولية التي نفذتها الوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد عز الدين القسام وجيش الاسلام جسدت ملحمة وحدوية وطنية حقيقية شكلت ايقونة للعمل الوحدوي الميداني وفرضت ارادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته وافضت لصفقة وفاء الاحرار التي اثبتت صلابة المفاوض الفلسطيني المتسلح بالنهج المقاوم".وختم بالقول: "ستبقى قضية الأسرى في سجون العدو على راس اولويات لجان المقاومة وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين وكافة فصائل المقاومة وعملية الوهم المتبدد لن تكون الاخيرة وسنكسر قيدهم مهما غلت وعظمت التضحيات".