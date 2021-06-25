شؤون فلسطينية

إدارة الرئيس بايدن قد تلغي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

إدارة الرئيس بايدن قد تلغي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية، أن إدارة الرئيس جو بادين، قد تلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن منطقة الجولان ليست ملكاً لأحد وأن السيطرة عليها يمكن أن تختلف تبعاً للتغييرات الموجودة في المنطقة، بحسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.

وفي آذار/ مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة عام 1967، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها بنيامين نتنياهو الخطوة بـ "التاريخية".

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