هنية يهاتف زوجة نزار بنات ويؤكد أنه شهيد الوطن والكلمة الحرة

رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الخميس (أم كفاح) زوجة الشهيد المناضل الفلسطيني نزار بنات، حيث قدم لها التعازي باسم شعبنا الفلسطيني وحركة حماس باغتيال زوجها، معتبرًا أن هذه الجريمة تمثل اعتداء على كل الوطنيين والأحرار في فلسطين، وكل من يريد محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة، معتبرًا أن من اعتدى وقتل رجلًا بهذه الصفات لا يملك أي انتماء وطني.وأكد رئيس الحركة الوقوف الكامل إلى جانب عائلة الشهيد وكل الرافضين لهذه الجريمة، معتبرًا ما جرى هو قضية رأي عام وطني.ووعد بمتابعة تطورات هذه القضية لكي يتحمل من تورط في إراقة هذا الدم الطاهر مسؤوليته الكاملة.وأضاف أن نزار شهيد الوطن وشهيد الدفاع عن حرية الرأي والكلمة الحرة، وشعبنا منتفض دفاعًا عن حريته وكرامته وحياة الأبرياء، ولا يمكن أن يقبل مثل هذه الجرائم.