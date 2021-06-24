بلدية غزة تجري أعمال صيانة متفرقة في شوارع المدينة

وبينت البلدية أعمال الصيانة شملت؛ شوارع في عدة أحياء منها؛ الرياض ومتفرع من شارع اخليل بحي الشجاعية، وشارع سعيد العاص بحي الشيخ رضوان، وشارع عز الدين القسام، ورصيف شارع الرشيد، وفي شارع صلاح الدين بالقرب من تقاطع الشعف" السنافور"، في طارق بن زياد، وفي شارع خالد الحسن.





وبينت البلدية أنه تم عمل " مطب " في شارع مسجد الصابرين في حي الشيخ عجلين، ومطب أخر في شارع النخيل بحي التفاح ضمن المواصفات الهندسية بهدف تحديد سرعة السائقين في الشارعين والحافظ على سلامة المواطنين.





ولفتت البلدية أن أعمال الصيانة تمت بمادة الأسفلت البارد والبلاط حسب طبيعة المكان الذي تم إجراء أعمال الصيانة له.















رام الله - دنيا الوطنأجرت بلدية غزة أعمال صيانة للشوارع والأرصفة في مناطق متفرقة من المدينة ضمن جهودها لتحسين حالة الطرق وتسهيل الحركة المرورية عليها.