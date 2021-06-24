شؤون فلسطينية

مائة منحة دراسية من مشيخة الازهر لطلبة الثانوية العامة الازهرية بقطاع غزة

مائة منحة دراسية من مشيخة الازهر لطلبة الثانوية العامة الازهرية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ضاعفت مشيخة الازهر الشريف لطلبة الثانوية العامة الازهرية عدد المنح المقدمة في جامعة الازهر في القاهرة لطلبة الثانوية العامة الازهرية بقطاع غزة الى مائة منحة تقدم لمائة خريج وخريجة في المعاهد الأزهرية في فلسطين وذلك في كافة التخصصات.

جاء هذا القرار خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد فلسطيني برئاسة الدكتور محمود الهباش قاضي القضاة وممثل سيادة الرئيس محمود عباس وعضوية الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين والشيخ حاتم البكري رئيس محكمة الاستئناف ود. خالد بارود مساعد قاضي القضاة الى مشيخة الازهر بالقاهرة حيث كان في استقبالهم شيخ الازهر الشريف.

وقدم الدكتور الهباش والشكر والتقدير والعرفان لمشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ممثلة بالإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، لجهود الازهر الشريف في دعم المعاهد الأزهرية في فلسطين.

وأوضح الوزير النجار ان المنحة المقدمة لطلبة خريجي الثانوية العامة الازهرية بمثابة منحة دراسية كاملة تشمل كل تكاليف الدراسة والاقامة.

وأشار الوزير النجار الى مشيخة الازهر قامت بطباعة 135660 كتابا لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في فلسطين من الفصل الأول الاعدادي الى الفصل الثالث الثانوي، طباعة بتصوير ملون فاخر.

وقدم الوزير النجار والشكر والتقدير والعرفان لمشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ممثلة بالإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والأستاذ الدكتور سلامة جمعة علي داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات لجهودهم في دعم المعاهد الأزهرية في فلسطين.

يشار الى ان المعاهد الأزهرية في فلسطين تضم 6 فروع في قطاع غزة كما يحصل طلبة الثانوية العامة الازهرية الخريجين على منح كاملة في جامعة الازهر والجامعة الإسلامية في غزة في كافة التخصصات اضافة الى مائة منحة بجامعة الازهر بالقاهرة.

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