العربية للتنمية الزراعية وجمعية النحالين ونقابة المهندسين الزراعييين تقيمون دورة لتربية ملكات نحل العسل

رام الله - دنيا الوطناقامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين اليوم الاحد، دورة افتراضية عن بعد بعنوان تربية الملكات عقدتها بواسطة تقنية زووم بحضور ما يزيد على 300 مشارك من دول الوطن العربي مثل المغرب , فلسطين, السودان , الامارات, السعودية, الكويت ,قطر , الجزائر, العراق , لبنان , سوريا, ومصر بالاضافة الى الاردن.واكد المهندس محمد الطوالبة امين سر مجلس النقابة خلال افتتاح الدورة الافتراضية بحضور أ.د. أحمد بن عبدالله الخازم الغامدي المشرف العام على معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب والمهندسة فداء الروابدة رئيس المكتب الإقليمي للمشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان الدورة تهدف الى دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والنحل والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي والإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.وشدد الطوالبة على ان الدورة تعزز مهارات ومعارف النحالين لمواكبة المستجدات والتطورات بما يعود تنمية قطاع النحل وزيادة إنتاج العسل وتقديم برامج تدريبية وإرشادية متميزة حسب الاحتياجات المهنية للنحالين .ومن جانبها اكدت المهندسة فداء الروابدة رئيس المكتب الإقليمي للمشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية, مندوب الدكتور البروفسور آدم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان قطاع تربية نحل العسل، هو مورد اقتصادي هام، يعزز الأمن الغذائي كسلعة ذات قيمة تجارية عالية حيث تشير احصاءات المنظمة إلى انتاج العسل في الوطن العربي بلغ حوالي 30 ألف طن خلال العام 2017 وهو يشكل نحو 1.6% من الانتاج العالمي كما بلغ عدد خلايا النحل في الوطن العربي نحو 4.6 مليون خلية لنفس العام وهي تشكل نسبة 5 % من عدد الخلايا على المستوى العالمي.وشدد الروابدة الى ان المنظمة أولت خلال السنوات الماضية إهتماما بالغا لموضوع تربية نحل العسل وقدمت دعما للعديد من بلدانها الأعضاء لتنمية هذا القطاع، . في مجالات بناء القدرات وتنفيذ مشاريع تربية نحل العسل لتنمية المرآة الريفية في عدد من الدول العربية.ومن ناحيته شكر أ.د. أحمد بن عبدالله الخازم الغامدي المشرف العام على معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب نقابة المهندسين الزراعيين على التعاون الكبير مع المنظمة وطرح الدورات ذات الفائدة الكبيرة والتي تنعكس بالايجاب على الزراعة العربية والامن الغذائيوتعد هذه الدورة التي يقدمها المدرب الخبير * احمد عرابي صالح عبود * المستشار في جمعية النحالين التعاونية الدولي التي تستمر لمدة خمسة ايام ثمرة لاتفاقية التعاون التي وقعتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين في الاردن لغايات تيسير وتنسيق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين النقابة والمنظمة, وتعزيز روح العمل المشترك والتنسيق والتعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات.وتتضمن الدورة عدة محاور ابرزها تلقيح الأزهار وزيادة الإنتاج المحصولى وانتاج العسل ايضاً , ومجالات اخرى مثل تربية ملكات النحل للتجارة و انتاج الطرود وانتاج شمع النحل و انتاج سم النحل و حبوب اللقاح ومجالات عديدة اخرى.