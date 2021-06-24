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جايكا تزود 369 مدرسة بغزة بالمعقمات ووسائل الوقاية تزامنا مع امتحانات التوجيهي

جايكا تزود 369 مدرسة بغزة بالمعقمات ووسائل الوقاية تزامنا مع امتحانات التوجيهي
رام الله - دنيا الوطن
في اطار الجهود للحفاظ على مسيرة تعليمية آمنة و حماية الطلبة من تفشي فيروس (كورونا) في المدارس وضمان عقد امتحانات التوجيهي بشكل آمن، قامت جايكا بتزويد 369 مدرسة حكومية في غزة بالمعقمات ووسائل الوقاية الشخصية شملت مدارس من جميع المراحل الدراسية بما فيها مدارس الثانوية العامة (التوجيهي).

يأتي هذا الدعم تزامنا مع بدأ امتحانات التوجيهي التي بدأت في فلسطين هذا اليوم ، وذلك ايمانا من جايكا بأهمية العلم  وضرورة المحافظة على سلامة الطلاب الذين يشكلون المستقبل الواعد للبناء حيث تشكل حماية الطلاب والمرافق التعليمية في ظل جائحة كورونا أهمية خاصة لدى جايكا من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة لمستقبل أكثر ازدهارًا.

يشمل هذا الدعم توفير الكمامات ومعقمات اليدين ومستلزمات التطهير الأخرى للمدارس لمساعدة الطلبة في على سلامة الوصول الآمن الى التعليم  بما فيهم 37000 طالب توجيهي في قطاع غزة.

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