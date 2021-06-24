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شؤون فلسطينية

شاهد: عائلة نزار بنات يحضرون ثلاثة لتبريد جثمانه بعد رفض دفنه

شاهد: عائلة نزار بنات يحضرون ثلاثة لتبريد جثمانه بعد رفض دفنه
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الخميس، فيديو يوضح الثلاجة التي احضرتها عائلة الناشط نزار بنات، لحفظ جثمانه، بعد حادثة وفاته على يد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر اليوم.

وقالت عائلة نزار بنات: "لن يتم دفن نزار حتى يتم تحديد هوية القاتلين ومحاسبتهم".

وكان محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، قد أعلن، صباح اليوم الخميس، وفاة الناشط والمرشح على قائمة "تجمع الحرية والكرامة"، نزار بنات، بعد تدهور صحته عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية بناء على مذكرة إحضار من النيابة العامة.

وقال المحافظ في البيان: "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لإعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية بإعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوف وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها  وفق الأصول".

من جهته، قال شاكر طميزي، محامي الناشط والمرشح لانتخابات التشريعي، نزار بنات: إن جثمان موكله سيحول للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.

وأضاف طميزي، في تصريحات لإذاعة (علم) المحلية، أن موكله تم اعتقاله من قبل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة لمعرفة ما حدث.

وأشار إلى، أن موكله تم نقله بعد ساعة من اعتقاله، إلى مستشفى الخليل الحكومي وأعلن عن وفاته بسبب تدهور صحته، لافتاً إلى أن جثمانه لا يزال في المستشفى.

من جانبها، قالت عائلة الناشط نزار بنات، إن نزار تعرض للضرب المبرح من قبل 20 عنصراً من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجراً.

وأضافت عائلته، في تصريحات لوكالة (صفا) المحلية، أن الأجهزة الأمنية اخذته إلى جهة غير معلومة قبل أن يعلن عن وفاته، بحسب قولها.


 


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