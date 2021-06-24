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شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة شابين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا

نابلس: إصابة شابين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات قرب جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما رصاص حي بالصدر وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرقبة خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، ونقل أحدهم إلى المستوصف لتلقي العلاج.

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