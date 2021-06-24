القوائم الانتخابية: قتل نزار بنات اغتيال عن سبق إصرار وترصد

رام الله - دنيا الوطندان المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية جريمة، القتل العمد والاغتيال عن سبق الإصرارٍ والترصّد الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر اليوم، وأودت بحياة المعارض السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي نزار بنات.ودعا المجلس للوقوف على كل تفاصيل الجريمة، بدءاً بمن خالف القانون بقرار الاعتقال مروراً بمن خطط ونسق وأعد العدة وانتهاءً بأدوات التنفيذ، معتبرة ذلك جريمة مكتملة الأركان.وطالب المجلس برد وطني وجماهيري وفصائلي يتمثل بالدعوة إلى محاكمة الفاعلين.وأحدثت جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات صدمة كبيرة بين أوساط شعبنا الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية.وتعرض بنات للضرب والتنكيل على يد 25 عنصرا من الأجهزة الأمنية فجر اليوم الخميس، بعد اقتحام قوة أمنية منزله بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأعلن لاحقا عن وفاته.