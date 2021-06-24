المجلس الفلسطيني الأميركي يعقد لقاء مع شخصيات أميركية

رام الله - دنيا الوطنعقد المجلس الفلسطيني الأميركي في مدينة شيكاغو لقاء مع ممثل ولاية الينوي ورئيسي بلديتين في الولاية.وتناول اللقاء الذي حضره أبناء الجالية الفلسطينية تعزيز التعاون بين الجالية ومجالس البلديات في المناطق التي تقطنها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأثنى الضيوف على الدور الكبير الذي يقوم به أبناء الجالية في المجتمع المحيط ودورهم الاقتصادي ومساهمتهم في تنشيط الحركة التجارية، مبدين استعدادهم في حل المشاكل ومنح التسهيلات التي تحتاجها الجالية الفلسطينية في تطوير اعمالها ومصالحها التجارية.وأهدى المجلس الفلسطيني الضيوف الكوفية والعلم الفلسطيني كهدية تذكارية.