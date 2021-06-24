بدءاً من الغد.. سلطات الاحتلال تقرر توسيع مساحة الصيد واستيراد مواد الخام لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرارا بتوسيع مساحة الصيد امام الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، من ستة إلى تسعة أميال بحرية، بحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت).وأكد يوسي يهوشع، مراسل الصحيفة، أن السلطات الإسرائيلي وافقت كذلك على استيراد مواد الخام من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.وأشار إلى أن قرار توسيع مساحة الصيد والسماح باستيراد المواد الخام، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.