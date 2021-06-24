شؤون فلسطينية

وينسلاند: اتفاق وقف اطلاق النار ما زال هشاً.. ونزار بنات توفي بضرب مبرح

وينسلاند: اتفاق وقف اطلاق النار ما زال هشاً.. ونزار بنات توفي بضرب مبرح
رام الله - دنيا الوطن
أكد تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، لا يزال هشاً للغاية.

وطالب وينسلاند في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، الجميع، القيام بدورهم؛ لتحقيق الاستقرار وتجنيب تصعيد مدمر في قطاع غزة، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.

وفيما يتعلق بحادثة وفاة الناشط الفلسطيني، نزار بنات، صباح اليوم الخميس، أكد المنسق الاممي لعملية السلام، أن بنات توفي بعد ضرب مبرح من الأمن الفلسطيني، مطالبا بفتح تحقيق فوري في وفاته.

أخبار ذات صلة

المجلس الفلسطيني الأميركي يعقد لقاء مع شخصيات أميركية

المجلس الفلسطيني الأميركي يعقد لقاء مع شخصيات أميركية

إسرائيل تضع شرطاً جديداً لإعادة إعمار قطاع غزة

إسرائيل تضع شرطاً جديداً لإعادة إعمار قطاع غزة

بدءاً من الغد.. سلطات الاحتلال تقرر توسيع مساحة الصيد واستيراد مواد الخام لقطاع غزة

بدءاً من الغد.. سلطات الاحتلال تقرر توسيع مساحة الصيد واستيراد مواد الخام لقطاع غزة

شاهد: الأجهزة الأمنية تقمع المتظاهرين برام الله بالغاز

شاهد: الأجهزة الأمنية تقمع المتظاهرين برام الله بالغاز

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام

الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام

البرلمان العربي يدين افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها بالقدس المحتلة

البرلمان العربي يدين افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها بالقدس المحتلة

&#34;الخارجية&#34;: نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس انتهاك للقانون الدولي

"الخارجية": نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس انتهاك للقانون الدولي

فلسطين وروسيا تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)

فلسطين وروسيا تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدين افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها بالقدس المحتلة

البرلمان العربي يدين افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها بالقدس المحتلة

فلسطين وروسيا تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)

فلسطين وروسيا تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)

التعليم العالي و&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يبحثان سبل دعم البحث العلمي

التعليم العالي و"الإسلامي الفلسطيني" يبحثان سبل دعم البحث العلمي

&#34;النضال الشعبي&#34; في مؤتمره 12 .. إنهاء الانقسام أساس لتعزيز النظام السياسي

"النضال الشعبي" في مؤتمره 12 .. إنهاء الانقسام أساس لتعزيز النظام السياسي

&#34;تحمل شبهة جنائية&#34;.. مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة بنات

"تحمل شبهة جنائية".. مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة بنات

(حشد) تدعو إلى استقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية

(حشد) تدعو إلى استقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية

شعوان جبارين: اعتقال نزار بنات تم بعد &#34;تنسيق أمني&#34;

شعوان جبارين: اعتقال نزار بنات تم بعد "تنسيق أمني"

سلام فياض: كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم و&#34;المطلوب تغيير النهج&#34;

سلام فياض: كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم و"المطلوب تغيير النهج"

منوعات

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها &#34;سنكشف حقيقتها&#34;

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها "سنكشف حقيقتها"

شاهد: رانيا يوسف تحذّر من التواصل معها.. ما السبب؟

شاهد: رانيا يوسف تحذّر من التواصل معها.. ما السبب؟

شاهد: وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جديدة وتضع تعليقاً غامضاَ

شاهد: وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جديدة وتضع تعليقاً غامضاَ

شاهد: عادل إمام يثير الجدل بظهوره بلحية بيضاء لأول مرة

شاهد: عادل إمام يثير الجدل بظهوره بلحية بيضاء لأول مرة

شاهد رد فعل أسما منير على شائعات دخولاها بعلاقة حب جديدة بعد طلاقها

شاهد رد فعل أسما منير على شائعات دخولاها بعلاقة حب جديدة بعد طلاقها

ما حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل؟

ما حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل؟

شاهد: أصالة تثير الضجة و مواقع التواصل الاجتماعي بصراخها

شاهد: أصالة تثير الضجة و مواقع التواصل الاجتماعي بصراخها

بعد قرارها الأخير.. شاهد كيف ردت مي حلمي على منتقديها

بعد قرارها الأخير.. شاهد كيف ردت مي حلمي على منتقديها

شاهد كيف أحيا هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته

شاهد كيف أحيا هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته

عربي

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;جيهان السادات&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "جيهان السادات"

الخارجية الأمريكية: 5 ملايين دولار مقابل رأس زعيم القاعدة باليمن

الخارجية الأمريكية: 5 ملايين دولار مقابل رأس زعيم القاعدة باليمن

مصر تُعلن تسلمها أول شحنة من لقاح (سبوتنيك V)

مصر تُعلن تسلمها أول شحنة من لقاح (سبوتنيك V)