وينسلاند: اتفاق وقف اطلاق النار ما زال هشاً.. ونزار بنات توفي بضرب مبرح



وطالب وينسلاند في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، الجميع، القيام بدورهم؛ لتحقيق الاستقرار وتجنيب تصعيد مدمر في قطاع غزة، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.



وفيما يتعلق بحادثة وفاة الناشط الفلسطيني، نزار بنات، صباح اليوم الخميس، أكد المنسق الاممي لعملية السلام، أن بنات توفي بعد ضرب مبرح من الأمن الفلسطيني، مطالبا بفتح تحقيق فوري في وفاته.



رام الله - دنيا الوطنأكد تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، لا يزال هشاً للغاية.