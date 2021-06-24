مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد، تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس (كورونا).وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، فإنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس (كورونا) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، فايزر، أسترازينيكا وموديرنا). أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف البيان أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار على أن تكون بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code).وبالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس (كورونا) لغير حاملي شهادات التطعيم.​