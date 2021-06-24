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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود، لنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، عن أمله في قيام الحكومة الجديدة بتبني رؤية للسلام تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره العماني، بمناسبة تولي لابيد حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقد أعرب بن حمود لـ لابيد "عن الأمل في قيام الحكومة الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق.

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