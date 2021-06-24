إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت إندونيسيا اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بلغ 20574 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و53995، وفقا لبيانات وزارة الصحة.وأظهرت البيانات أنه تم أيضا تسجيل 355 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 55949 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).إندونيسيا لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي والوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في جنوب شرق آسيا.