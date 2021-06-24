الحكومة الجزائرية تقدم استقالتها للرئيس تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة

رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، استقالة حكومته للرئيس عبد المجيد تبون، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.وكلف الرئيس الجزائري، الوزير الأول المستقيل، بتسيير الحكومة الحالية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه "تبعا لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، 23 يونيو 2021، يقدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، في الساعة 11:30 صباحا، وذلك طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور".وكان المجلس الدستوري قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن النتائج النهائية لانتخابات 12 يونيو البرلمانية، مؤكدا فوز حزب "جبهة التحرير الوطني" بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا، وقد حل حزب "الأحرار" في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، ثم حركة "مجتمع السلم" بـ65 مقعدا.