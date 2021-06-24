إصابة خمسة أشخاص وغرق مركز للتطعيم جراء العواصف في ألمانيا

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون ألمان إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط حبات البرد خلال عواصف شديدة ضربت جنوب غرب البلاد، كما غمرت المياه مركزا للتطعيم.وتم إلغاء جميع المواعيد، اليوم الخميس، في مركز التطعيمات في توبنغن، بعد أن اجتاحت الموقع أمطار غزيرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأعلنت الشرطة أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط حبات برد بحجم كرة التنس في بلدة ريوتلنغن المجاورة .وقالت الشرطة إن رجال إطفاء خرجوا بقوة في أنحاء المنطقة، حيث قاموا بضخ المياه من الأقبية التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة، وبإزالة الأشجار المتساقطة من الطرق.كما رشقت مياه الأمطار الغزيرة لاعبين ومتفرجين في مباراة ألمانيا والمجر في بطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في ميونيخ مساء الأربعاء، ما أدى إلى التخلي عن بعض العروض العامة للمباراة التي انتهت بالتعادل.