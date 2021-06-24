دولي

شاهد: انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في ميامي

شاهد: انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في ميامي
رام الله - دنيا الوطن
انهار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تجري عمليات واسعة بحثا عن الضحايا بين الركام.

وأكدت خدمات الإنقاذ أن المبنى مكون من أحد عشر طابقا ويدعى Champlain Towers South بالقرب من شارع 88 وشارع Collins Avenue في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، انهار جزئيا.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر "تويتر" أكواما ضخمة من الحطام.

ووفقا لموقع (Insider Paper)، هناك مخاوف من وفاة العديد من الأشخاص، أو بقائهم محاصرين تحت الأنقاض، فيما لم تقدم السلطات بعد أي معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى.


 


 

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